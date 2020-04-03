المصري ميدو يحذر ليفربول من فقدان جهود محمد صلاح

أكد المصري أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق لكرة القدم، أن فريق ليفربول ليس من حقه منع مواطنه النجم محمد صلاح من المشاركة مع منتخب بلاده في البطولات المختلفة.

وحذر ميدو النادي الإنجليزي من أنه قد يخسر جهود مواطنه محمد صلاح لشهور عديدة في العام المقبل، بسبب روزنامة الارتباطات الدولية التي يرتبط بها اللاعب مع منتخب بلاده، بحسب ما نشرته صحية "ميرور" الإنجليزية.

وقد يخسر ليفربول جهود صلاح لشهور عديدة في العام المقبل وسط ضغوط المباريات الدولية، نتيجة إرجاء العديد من المسابقات حول العالم هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد ميدو أن التزام محمد صلاح مع بلاده من الممكن أن يتسبب في تغيبه عن مباريات ليفربول في تلك الشهور.

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وقال ميدو في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا صن البريطانية: "صلاح يجب أن ينضم إلى منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، وليفربول ليس لديه الحق في أن يمنع ذلك".

وأضاف ميدو: "تلك هي قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يمكنهم منع صلاح من الانضمام إلى الفريق الوطني لأي سبب".

وستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين، فيما ستقام أولمبياد طوكيو في شهري يوليو وأغسطس من العام ذاته.

وتابع: "إذا لم يرغب صلاح في الذهاب إلى أمم إفريقيا، فهذا هو السبب الأوحد الذي يمكن الأخذ به".

وواصل ميدو، نجم منتخب مصر السابق: "كافة اللاعبين الأفارقة كانوا يواجهون تلك المشكلة حينما كنا في إنجلترا، ولذا كنت سعيدا حينما أقيمت بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة في الصيف".

وأوضح ميدو: "هذا الأمر دفع عن النجوم الأفارقة أية مشكلات مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر العودة إلى الموعد القديم لإقامة البطولة".

وتطرق ميدو للحديث عن دورة الألعاب الأولمبية، قائلا إنها ربما تتسبب في تغيب محمد صلاح عن المشاركة رفقة ليفربول في بداية الموسم (2021-2022).

وأوضح: "صلاح لاعب مهم جدا، بالطبع لمنتخبنا القومي، وأيضا للفريق الأولمبي، لاعب بمثل خبراته وقيادته، يمكنه أن يحدث الفارق".

واختتم ميدو تصريحاته، بالقول: "سيكون محمد صلاح واحدا من أهم اللاعبين في البطولة، ليس فقط في منتخب مصر، ونحن نعلم الآن أن أولمبياد طوكيو ستقام في صيف العام 2021".

يذكر أن أحمد حسام ميدو (37 عاما) دافع عن ألوان عدد كبير من الأندية بما فيها الإنجليزية مثل، توتنهام، ويغان أتلتيك، ووست هام يونايتد، ميدلسبره.

المصدر: وكالات