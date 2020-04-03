"سكاي سبورت" تختار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

شارك قراء "سكاي سبورت" في استفتاء لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020، والمتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحل الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في المركز الأول، بحصوله على 33 بالمئة من الأصوات، متبوعا بزميله في "الريدز"، الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، الذي نال 31 بالمئة من الأصوات.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين (20 بالمئة).

ومنح 5 بالمئة من القراء أصواتهم لمدافع ليفربول، الهولندي فيرغيل فان ديك، فيما حظي المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، بـ2 بالمئة من الأصوات.

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وكانت صحيفة "The Guardian"، اختارت أيضا، ماني كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويتوقع على نطاق واسع، تمديد فترة تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم إلى ما بعد 30 أبريل، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

المصدر: sports.ru