فيروس كورونا يدخل مهاجم توتنهام التجنيد الإجباري

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، جناح توتنهام الإنجليزي، قد يكمل خدمته الإلزامية في الجيش الوطني الكوري في ظل توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "theguardian"، أن سون، يأمل في أداء الخدمة العسكرية خلال فترة الحجر الصحي المفروضة حاليا في مختلف دول العالم.

Son Heung-min set to carry out national service in South Korea during shutdown https://t.co/UYFhGek2el — The Guardian (@guardian) April 2, 2020

وأوضحت أن المهاجم الدولي الكوري الجنوبي، البالغ 27 عاما، سافر إلى بلده الأسبوع الماضي، لمواصلة التعافي من كسر في الذراع، كما ينتظر تأكيدا بشأن تمديد تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ما بعد 30 أبريل، لاستغلال هذه الفترة في أداء الخدمة العسكرية التي ستستمر لمدة 4 أسابيع فقط بدلا من 21 شهرا، كما هي العادة في كوريا.

ويتوجب على سون أولا، الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، قبل أداء الخدمة العسكرية، إذا سارت كل الأمور على مايرام.

وتلزم القوانين كل كوري بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، قبل بلوغه سن 28 عاما، لكنها وضعت قانونا استثنائيا للرياضيين، يتمثل بالإعفاء في حال الحصول على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

ونجح سون بالفعل في قيادة منتخب بلاده الأولمبي لإحراز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في الألعاب الآسيوية لعام 2018، وبذلك حصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

ولكن على الرغم من ذلك الإعفاء، فإن القوانين تشير إلى أنه يجب أن يخدم كل من تم إعفاؤه في الجيش لمدة 4 أسابيع فقط بدلا من 21 شهرا.

ويتوقع على نطاق واسع، تمديد فترة تعليق الدوري الإنجليزي إلى ما بعد 30 أبريل، وهو ما قد يمنح الفرصة لسون، لوضع حد لمشاكل الخدمة العسكرية التي ظلت ترافقه طيلة الأعوام القيلة الماضية.

المصدر: "theguardian"