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كورونا يدفع رونالدو للعودة إلى ريال مدريد

الرياضة

كورونا يدفع رونالدو للعودة إلى ريال مدريد
Reuters Hannah Mckay
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ذكر تقرير صحفي إسباني بأن تفشي فيروس كورونا قد يساهم في عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، إلى ناديه السابق ريال مدريد، بعد موسمين من انتقاله إلى تورينو.

وحسب صحيفة "AS" الإسبانية فإن توقف البطولات بسبب فيروس كورونا تسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية والمالية للعديد من الفرق الأوروبية، وعلى رأسها يوفنتوس.

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وأوضحت الصحيفة أن هذه الأزمة قد تساهم في عودة الهداف التاريخي لريال مدريد إلى ناديه السابق، خاصة وأن الوضع المالي في النادي الملكي أفضل بكثير.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة رونالدو مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة على رغبة رونالدو، البالغ 35 عاما، في إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة وهو داخل أسوار البرنابيو.

ورحل رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، عن القلعة البيضاء صيف 2018، مقابل نحو 112 مليون يورو، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا، وحقق خلالها الكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

المصدر: وكالات

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