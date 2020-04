بعد إصابته بكورونا.. زوجة "الأخطبوط" التركي تطمئن عشاقه وتحذر المدخنين

View this post on Instagram

Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum..Zor ve ağır günler, Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah🙏🏻 1sn dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde.. 5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin,, Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor.En saglıklısı ikisini de yaptırmak, kan testinde taşıyıcı olanlar da çıkıyor.Bogaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor,, Var olan tüm grip ,soğuk algınlığı, zaturre bu virüsle bağlantılı şu an.Önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacagınız.Zaturre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık,, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz.Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde.Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı.Sigara içenler için durum çok kritik.İçmeyin, bırakın vesile olsun..Allaha emanet olun..#seniseviyoruz#seniözledikRR