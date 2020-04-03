بعد إصابته بكورونا.. زوجة "الأخطبوط" التركي تطمئن عشاقه وتحذر المدخنين
كشفت زوجة روشتو رتشبر، الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكتبت إسيل زوجة رتشبر عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام": "أود أن أشكر كل من كان متشوقا للسؤال والاطمئنان علينا في هذه الأيام الصعبة".
وأضافت: "يستمر علاج روشتو في غرفة العناية العادية، آمل أن يتحسن، لا أستطيع رؤية زوجي حتى ولو لثانية واحدة، لكنني أعرف أنه في أيد أمينة".
وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن رتشبر في حالة حرجة ويرقد في العناية المركزة، لكن زوجته كذبت ذلك وأكدت أنه في غرفة عادية في المشفى وليس في العناية المركزة.
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Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum..Zor ve ağır günler, Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah🙏🏻 1sn dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde.. 5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin,, Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor.En saglıklısı ikisini de yaptırmak, kan testinde taşıyıcı olanlar da çıkıyor.Bogaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor,, Var olan tüm grip ,soğuk algınlığı, zaturre bu virüsle bağlantılı şu an.Önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacagınız.Zaturre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık,, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz.Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde.Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı.Sigara içenler için durum çok kritik.İçmeyin, bırakın vesile olsun..Allaha emanet olun..#seniseviyoruz#seniözledikRR
وختمت إسيل بالقول: "زوجي غير مدخن، ورغم ذلك رئتاه تواجهان صعوبة للتخلص من الفيروس، الوضع حرج للغاية بالنسبة للمدخنين".
وكانت إسيل قد أعلنت إصابة زوجها بفيروس كورونا ودخوله للمشفى في الـ29 من مارس الماضي، وأشارت حينها إلى أنها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية (أي أنهم غير مصابين).
واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عاما، شهرة عالمية كبيرة في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.
Geçmiş olsun Kaptan!— Tribun Dergi (@tribundergi) March 28, 2020
▪️Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'in #COVID19 teşhisiyle hastanaye yatırıldığını açıkladı. https://t.co/Mj0mkDYiTwpic.twitter.com/KvlUpkSeI0
وعرف "الأخطبوط" كما يطلق عليه العديد من عشاقه، ببنيته الجسدية القوية وشعره الطويل الأجعد، واشتهر بوضع مسحوق أسود اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه.
ودافع ريتشبر عن ألوان عدة أندية تركية أبرزها فنربخشه وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع برشلونة بين عامي 2004 و2006 بعد بروزه في كأس العالم. واعتزل عالم الساحرة المستديرة عام 2012.
المصدر: وكالات