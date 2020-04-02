كانافارو لكاسياس: أنا سأدرب ريال مدريد وأنت ستفوز برئاسة الاتحاد الإسباني

تبادل الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب فريق جوانغجو ايفرغراند الصيني لكرة القدم، وزميله السابق في ريال مدريد، حارس المرمى إيكر كاسياس، أطراف الحديث في بث مبشر عبر تطبيق "إنستغرام".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن فابيو كانافارو حديثه مع "القديس" كاسياس أثناء البث المباشر: "أنت ستترأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأنا سأتولى تدريب ريال مدريد".

وأضاف الإيطالي بطل العالم 2006: "ولكن الآن لا يسعني إلا أن أهنئ زيزو، على حسن إدارته في غرفة تبديل الملابس وكيفية تواصله مع المشجعين! كل شيء رائع، إنه ممتاز (زيدان)، أموره على ما يرام".

وأوضح كانافار، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2006: "ما زلت أحاول تطوير نفسي كمدرب في الصين. بالطبع، الجمهور يطالبني بالكثير بسبب مسيرتي الاحترافية كلاعب. الآن لدي ثقة أكبر فيما أقوم به. أنا على استعداد للعودة إلى أوروبا. لننتظر كيف ستسير الأمور. هم راضون عني في جوانغجو حتى الآن".

يذكر أن فابيو كانافارو (46 عاما) دافع عن ألوان ريال مدريد خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 قبل العودة مرة أخرى إلى يوفنتوس، والاعتزال في عام 2011، بعد تجربة في أهلي دبي.

كما دافع إيكر كاسياس (38 عاما) عن عرين ريال مدريد خلال الفترة (2008-2015)، قبل رحيله إلى نادي بورتو البرتغالي.

وأعلن القديس كاسياس مؤخرا اعتزاله كرة القدم، وخوض الانتخابات المقبلة لمنصب رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات