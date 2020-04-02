شاهد.. جميع أهداف محمد صلاح وفريقه ليفربول لهذا الموسم

نشرت صفحة ليفربول الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيديو لأهداف "الريدز" للموسم الحالي، ومن بينهما أهداف نجمه المصري محمد صلاح، في ظل توقف مباريات "البريميير ليغ" بسبب جائحة كورونا.

وسجل "الفرعون" صلاح 70 هدفا حتى الآن خلال مشاركته في 100 مباراة بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع 27 آخرين، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لهذا السجل التهديفي في أول 100 مباراة بـ"البريميير ليغ".

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وأحرز النجم المصري 20 هدفا في الموسم الحالي في جميع المسابقات، منها 16 هدفا في الدوري لهذا الموسم، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ "الريدز" يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاثة مواسم متتالية، بعد نجمه المعتزل مايكل أوين.

وينتظر فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، بفارغ الصبر لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ليحقق حلمه في التتويج باللقب لأول مرة منذ 30 عاما، لا سيما وقد أصبح بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك، فهو يتصدر "البريمير ليغ" برصيد 82 نقطة (29 مباراة)، متفوقا بفارق 25 نقطة كاملة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب.

المصدر: وكالات