سفيرة مونديال "روسيا 2018" تكشف صعوبات الحجر الصحي في دبي

تحدثت سفيرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، الروسية فيكتوريا لوبيريفا، عن الصعوبات التي تواجهها خلال وجودها في الحجر الصحي، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت فيكتوريا لوبيريفا سفيرة مونديال "روسيا 2018"، "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "قبل ثلاثة أسابيع قررت عزل نفسي مع عائلتي في دبي. خلال هذه الفترة، مررت بمراحل مختلفة: من الذعر وترتيب ملابسي وخزانتي (ثلاث مرات) إلى التأمل والقبول الكامل بالوضع".

3 weeks ago I made a decision to be self-isolated at home with my family in Dubai 🇦🇪 during this time I went through different stages : from panic and analysis my wardrobe 3 times till the meditation and full acceptance of this situation. Where are you from? V pic.twitter.com/i9W3qdHZCG — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) April 2, 2020

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المصدر: وكالات