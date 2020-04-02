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سفيرة مونديال "روسيا 2018" تكشف صعوبات الحجر الصحي في دبي

الرياضة

سفيرة مونديال
Sputnik
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تحدثت سفيرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، الروسية فيكتوريا لوبيريفا، عن الصعوبات التي تواجهها خلال وجودها في الحجر الصحي، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت فيكتوريا لوبيريفا سفيرة مونديال "روسيا 2018"، "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "قبل ثلاثة أسابيع قررت عزل نفسي مع عائلتي في دبي. خلال هذه الفترة، مررت بمراحل مختلفة: من الذعر وترتيب ملابسي وخزانتي (ثلاث مرات) إلى التأمل والقبول الكامل بالوضع".

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المصدر: وكالات

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