تأجيل سباق جائزة فرنسا الكبرى للدراجات النارية بسبب كورونا

تأجل مرة أخرى موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعد إرجاء جائزة فرنسا التي كانت مقررة بين 15 و17 مايو إلى موعد غير محدد، بسبب تفشي كورونا.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة "لوسيل" احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى "موتو جي بي"، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

ومع تفشي الوباء، تم تأجيل ثلاثة سباقات أخرى مقررة ضمن بطولة العالم، وهي تايلاند، والولايات المتحدة، والأرجنتين، ثم لحقت بها إسبانيا، ما جعل سباق فرنسا الذي يقام على حلبة "بوغاتي" في لومان، المرحلة الافتتاحية للفئة الكبرى.

Due to the coronavirus outbreak, the #FrenchGP 🇫🇷 has been postponed 📋



Full details in the article below ⬇️https://t.co/vQa2kjBaj4 — MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) April 2, 2020

ولكن مع ارتفاع عدد الضحايا والإصابات بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا والعالم بأجمعه، اتخذ القرار بإرجائه أيضا، ما يجعل سباق جائزة إيطاليا الموعد المبدئي الجديد لانطلاق البطولة في 31 مايو، لكن من المستبعد أن يقام هناك أيضا، لأن صاحب الضيافة (إيطاليا) هو أكثر البلدان تأثرا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.

وأدى الوباء إلى إلغاء وإرجاء غالبية الأحداث الرياضية، أبرزها أولمبياد طوكيو، وكأس أوروبا لكرة القدم، اللذين انتقل موعدهما إلى صيف 2021 عوضا عن الصيف الحالي.

المصدر: وكالات