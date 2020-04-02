يوفنتوس يمدد عقد ماتويدي لموسم آخر

مدد الدولي الفرنسي بليز ماتويدي، أمس الأربعاء، عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى صيف عام 2021.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، تصريحات للنجم الفرنسي بعد تمديد العقد لموسم إضافي، حيث قال خلالها: "سأبقى هنا في تورينو، مع خيار التمديد لمدة عام آخر. أنا سعيد للغاية بالاستمرار مع يوفنتوس لموسم آخر" .

وينتهي عقد ماتويدي مع نهاية الموسم الحالي، لذا قررت إدارة نادي يوفنتوس استغلال البند الذي يتيح تمديد العقد لموسم إضافي بعد موافقة اللاعب على ذلك.

إقرأ المزيد

ويخضع ماتويدي، الذي يكمل عامه الـ33 الأسبوع المقبل، للحجر الصحي في الوقت الراهن، في ظل استمرار علاجه من فيروس كورونا المستجد.

وكان ماتويدي، انضم لصفوف فريق يوفنتوس في صيف 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 25 مليون يورو.

المصدر: وكالات