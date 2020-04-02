صديقة لاعب إيطالي تتصرف "بغرابة" خلال الحجر الصحي (فيديو)

نشرت عارضة الأزياء فيكتوريا فارغا، صديقة لاعب كرة القدم الإيطالي غرازيانو بيلي، فيديو طريفا عبر حسابها في "إنستغرام" خلال فترة الحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتظهر فيكتوريا في الفيديو وهي تقوم بتجهيز نفسها وكأنها خارجة إلى سهرة، فتضع الحلي والمكياج وترتدي الثياب الأنيقة وتخرج من المنزل بأبهى طلة، ولكنها، تقوم برمي كيس القمامة في المكان المخصص لذلك في فناء المنزل وتعود إلى المنزل، وكأن القيام برمي القمامة يتطلب كل هذه الأناقة وهذا المكياج!.

وأرفقت الحسناء الفيديو بعبارة: "عندما تغادر المنزل خلال الحجر الصحي مرة واحدة في اليوم. شاهدوا الفيديو للنهاية لمعرفة وجهتي".

يذكر أن بيلي البالغ 34 عاما صديق فيكتوريا يحترف حاليا في صفوف فريق شاندونغ ليونينغ الصيني بعد أن صال وجال مع العديد من الأندية الإيطالية مثل بارما وسمبدوريا وليتشي، كما كانت لديه تجربة في "البريميرليغ" مع ساوثهامبتون.

المصدر: calciomercato.com