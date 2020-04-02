آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي المصري : "إلي يمشي نجيب قدو 100 مرة"

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، رسالة لجماهير النادي الأهلي المصري لكرة القدم، تزامنا مع رحيل الظهير الأيمن للفريق، أحمد فتحي.

وكتب آل الشيخ، الذي استقال من رئاسة الأهلي الشرفية الشهر الماضي، تغريدة على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" قائلا: "إنتو عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت.. لكن تلقيت اتصالا اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها.. وعشان جمهور الأهلي مايباتش زعلان.. اللي يمشي يمشي نجيب قدو مية مرة".

وجاءت تغريدة آل الشيخ، بالتزمن مع إعلان المخضرم فتحي رحيله عن الأهلي، بعد عدم الاتفاق على المقابل المادي.

المصدر: حساب آل الشيخ على "فيسبوك"