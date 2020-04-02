شاهد.. بيل يستعين بلوازم الغولف لاستعراض مهاراته في كرة القدم

يواصل جناح نادي ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، التأكيد على أن هوسه وشغفه برياضة الغولف أكبر من عشقه لكرة القدم التي كان في وقت من الأوقات واحدا من أفضل لاعبيها وأغلاهم سعرا.

ونشر بيل، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو له وهو ينفذ "تحدي الغولف"، حيث قام بتنطيط كرة الغولف بقدميه وبرأسه وبعصا الغولف، وعلق اللاعب قائلا:"شكرا لترشيحي لتحدي الغولف، أنا أرشح نيل هوران، وغيمس كلارك، دعونا نرى ما لديكم".

وأكد بيل (30 عاما)، أكثر من مرة أنه مهووس برياضة الغولف، حتى أن الأمر كان يصل معه إلى ترك تدريبات فريقه ريال مدريد، والذهاب إلى ممارسة هذه الرياضة.

المصدر: "إنستغرام"