تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 بسبب كورونا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد القاري في بيان أنه مدد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس الفائت، موضحا: "لقد اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي (كوفيد-19) وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لانجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

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وكانت السعودية الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2027 من البطولة القارية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في نهاية العام الماضي أنه يرغب في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر، افساحا للمجال لمزيد من الوقت من أجل التنظيم.

ونالت الصين حق استضافة نسخة 2023 في يونيو الماضي بالاجماع، بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، عقب تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بدلا من 16 منتخبا، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على نظيره الياباني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

المصدر: أ ف ب