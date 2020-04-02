لاعبو سبارتاك موسكو يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي التوصل لاتفاق مع لاعبيه بتخفيض رواتبهم بنسبة 40% خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سبارتاك في بيان رسمي: "بعد مشاورات مع إدارة النادي، أبدى لاعبو فريقنا الأول استعدادهم لخفض رواتبهم بنسبة 40% أثناء الحجر الصحي وحتى استئناف المنافسات. وهكذا قرر فريقنا الأول دعم النادي في هذه الأوقات الصعبة".

⚡️ Первая команда «Спартака» пошла на сокращение зарплат на время карантина



Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше 👇https://t.co/cSLFlG7wM2 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 1, 2020

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ويحتل سبارتاك، برصيد 28 نقطة، المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز بكرة القدم الذي يتصدره زينيت برصيد 50 نقطة.

المصدر: spartak.com