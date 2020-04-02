 
مباشر

لاعبو سبارتاك موسكو يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

الرياضة

لاعبو سبارتاك موسكو يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب كورونا
fcsm_official/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkl4

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي التوصل لاتفاق مع لاعبيه بتخفيض رواتبهم بنسبة 40% خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سبارتاك في بيان رسمي: "بعد مشاورات مع إدارة النادي، أبدى لاعبو فريقنا الأول استعدادهم لخفض رواتبهم بنسبة 40% أثناء الحجر الصحي وحتى استئناف المنافسات. وهكذا قرر فريقنا الأول دعم النادي في هذه الأوقات الصعبة".

إقرأ المزيد
حبيب يعلن قراره النهائي من
حبيب يعلن قراره النهائي من "النزال الملعون"

ويحتل سبارتاك، برصيد 28 نقطة، المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز بكرة القدم الذي يتصدره زينيت برصيد 50 نقطة.

المصدر: spartak.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا