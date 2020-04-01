مونييه يكشف موقفه من الاستمرار مع سان جيرمان

أبدى مدافع المنتخب البلجيكي لكرة القدم، توما مونييه، رغبته في البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده معه الصيف القادم.

وقال مونييه في تصريح عبر تقنية الفيديو المباشر لإذاعة "أر تي بي إف" (راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية)، إن "الجميع يعلم أن هدفي الرئيسي هو البقاء دائما في باريس، أنا هادئ جدا في الوقت الحالي. سنرى ماذا سيحدث من الآن وحتى نهاية الموسم".

وأوضح لاعب كلوب بروج البلجيكي السابق، أن شائعات انتقاله إلى بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل غير مؤكدة، وقال "لقد رأيت العديد من المقالات التي تربطني بتوتنهام (الإنجليزي) أو إنتر (ميلان الإيطالي)، وكذلك مع دورتموند، لكن مشجعيهم هم من يظهرون دائما الاهتمام أكثر.. أنا لا أفهم هذا الهوس".

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وأكد بنبرة هزلية أنه إذا كانت مغامرته في باريس ستنتهي، فإن العديد من الأندية يمكن أن تهتم بخدماته.

وأضاف "لاعب حر، دولي في المنتخب الأول عالميا (في تصنيف الفيفا) عمره 28 عاما، لا يمكن أن يكون صفقة خاسرة. لن يخسروا الكثير من المال، بل سيكسبونه والأندية تعرف ذلك".

وأشار مونييه إلى أنه يأمل في استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أن فريقه باريس سان جيرمان يتصدر الدوري المحلي، وتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقتي الكأس المحليتين وربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات