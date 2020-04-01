كشف سبب فسخ أياكس عقد المغربي نوري بعد أيام من استفاقته من الغيبوبة

فسخ نادي أياكس أمستردام الهولندي، عقد لاعبه المغربي عبد الحق نوري، الذي تعرض لأزمة صحية خطيرة في 2017، حسبما ذكرت صحيفة "دي تيليغراف" المحلية أمس الاثنين.

وجاء الخبر بعد إعلان عائلة اللاعب استعادته بعضا من وعيه، إثر تعرضه لأزمة قلبية في 2017 أدخلته في غيبوبة وتسببت بضرر دائم في دماغه.

وبحسب الصحيفة، فإن حامل لقب الدوري الهولندي لكرة القدم، ألغى عقد نوري، لأنه كان سيتجدد تلقائيا بالشروط عينها في 1 يوليو 2020.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن أياكس وعائلة نوري يواصلان مناقشاتهم للتوصل إلى ترتيب مالي، بعد عامين من اعتراف أياكس بمسؤوليته عن سوء رعاية اللاعب بعد تعرضه للحادث.

وذكرت تقارير أن النادي عرض نحو 5.5 مليون دولار كمصاريف لعلاج اللاعب، لكن عائلته طالبت بتعويض أكبر.

ونشأ نوري (22 عاما) في صفوف أياكس وتدرج في الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول صيف 2016، وخاض 15 مباراة في صفوفه بداية موسم 2016-2017، واعتبر من المواهب الشابة في ناد عرف عنه بتنشئة لاعبين بارزين انتقلوا في مراحل لاحقة إلى أندية أوروبية كبيرة.

المصدر: وكالات