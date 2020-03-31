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نيمار يتسبب في إيقاف متوسط ميدان دورتموند

الرياضة

نيمار يتسبب في إيقاف متوسط ميدان دورتموند
Reuters HANDOUT
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أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند، الألماني إيمري جان مباراتين لطرده خلال مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفرضت اللجنة التأديبية في "اليويفا"، عقوبة الإيقاف لمباراتين على إيمري جان، بعد نيله البطاقة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه باريس سان جيرمان (0-2)، يوم 11 مارس الماضي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مشاجرته مع البرازيلي نيمار ومواطنه ماركينيوس.

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وشملت عقوبات "اليويفا" أيضا فرض 40 ألف يورو غرامة على فريق بايرن ميونيخ الألماني لسلوك جماهيره في مباراته ضد تشيلسي في ذهاب ثمن النهائي، وكذلك على فريقي نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في الدور نفسه (27 ألف و15 ألف يورو على التوالي)، وذلك لتأخر انطلاق المواجهة بينهما في 25 فبراير على ملعب الأول "سان باولو".

وتملك هذه الأندية 90 يوما لتسديد الغرامات.

المصدر: أ ف ب

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