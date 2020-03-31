مدرب منتخب الأردن للتايكوندو: معسكر روسيا أنقذنا من أزمة كورونا

أعرب فارس العساف المدير الفني للمنتخب الأردني للتايكوندو، عن رضاه عن الفوائد الكبيرة التي يحققها المعسكر التدريبي المكثف، والمقام في مدينة سمارا الروسية.

وقال العساف في تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "نتدرب بشكل يومي لرفع جاهزية اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية الأولمبية، ونقوم بتطبيق الخطط التكتيكية المتنوعة".

وأضاف: "معسكر روسيا أنقذنا من أزمة كورونا التي أدت إلى تجميد الأنشطة الرياضية ومنع التجمعات، حيث منحنا الفرصة لنواصل تدريباتنا بشكل طبيعي، حيث نتواجد في منطقة لا تعاني من الوباء ولله الحمد، ومع ذلك فنحن ملتزمون في مكان إقامتنا الذي يحتضن صالة التدريب".

وأكمل: "كان يفترض أن ينتهي المعسكر قبل نحو أسبوع وتم تمديده في ظل الظروف الراهنة واغلاق المطارات، وسيتواصل إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ونتمكن من العودة إلى أرض الوطن بمشيئة الله".

ووجه العساف شكره للاتحاد الأردني للتايكوندو على الجهود التي يبذلها في سبيل توفير كافة مستلزمات النجاح أمام مسيرة منتخب التايكواندو الذي يعول عليه الكثير في التصفيات الأولمبية.

وأكد العساف أن السفارة الأردنية في روسيا تتواصل بشكل يومي مع وفد منتخب الأردن، وتتفقد أحوال اللاعبين واللاعبات أولا بأول.

وختم العساف حديثه: "ندعو الله أن تعود الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت، وأن يواصل الشعب الأردني التزامه بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الحكومة لاجتياز أزمة كورونا".

ويتواجد مع المنتخب في روسيا 8 لاعبين هم: البطل الأولمبي أحمد أبو غوش، صالح الشرباتي، زيد الحلواني، أنس الصادق، زيد مصطفى، حمزة قطان، جوليانا الصادق، نتالي الحميدي.

المصدر: "kooora"