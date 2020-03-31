توتنهام يخفض رواتب موظفيه بسبب أزمة كورونا

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تقليص رواتب موظفيه من غير اللاعبين للشهرين المقبلين بنسبة 20 في المئة.

ويأمل رئيس توتنهام، دانيال ليفي، أن يحذو لاعبوه حذو إدارته، بسبب الأزمة المالية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ليفي في بيان على موقع نادي شمال لندن "بعد اتخاذ خطوات لتخفيض النفقات، اتخذنا قرارا صعبا، لحماية الوظائف، وذلك بتخفيض أجور كل الموظفين والمديرين الـ550 من غير اللاعبين لشهري أبريل ومايو بنسبة 20 في المئة".

وتابع "نأمل في أن تثمر المحادثات بين البريميرليغ، رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة المدربين عن مشاركة اللاعبين والمدربين من أجل مصلحة كرة القدم".

وأكمل "قد نكون ثامن أكبر ناد في العالم من حيث الإيرادات بحسب دراسة (مكتب المحاسبة) ديلويت، لكن كل الأرقام التاريخية ليست معبرة تماما لأنه لا يوجد حدود لهذا الفيروس".

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وكانت أندية برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني من بين عدة أندية اتخذت قرارات مماثلة بتخفيض أجور اللاعبين خلال الأزمة الراهنة.

وتم تعليق الأنشطة الكروية في جل الدوريات الأوروبية بما فيها الدوري الإنجليزي، الذي تم تعليق نشاطه حتى 30 أبريل المقبل، فيما يعقد اجتماع الجمعة لأندية "البريميرليغ" لبحث أمور الدوري والمنافسات.

المصدر: وكالات