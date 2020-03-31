أياكس يسرح لاعبه المغربي نوري بعد أيام من استفاقته من الغيبوبة

أفادت تقارير إعلامية، بأن نادي أياكس أمستردام، قرر تسريح لاعب خط وسطه المغربي عبد الحق نوري، بعد أيام قليلة من استفاقة اللاعب من غيبوبة دامت عامين و9 أشهر.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن أياكس اتخذ هذا القرار كجزء من سياسته للحد من الخسائر المالية وسط جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه السياسة ستشمل لاعبين آخرين تنتهي عقودهم الصيف المقبل.

ونوهت الصحيفة بأن إدارة أياكس تعهدت بتقديم تعويض مالي مقبول لعائلة نوري بحلول شهر يونيو المقبل، كما يحاول النادي التوصل لاتفاق لتخصيص مبلغ مستقبلي يتم دفعه شهريا لنوري.

وتعرض نوري (22 عاما) لأزمة قلبية خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو 2017، وأثرت الإصابة بشكل مباشر على رأسه، فسببت خللا في وظائف المخ، مما أدخله في غيبوبة طويلة استفاق منها نهاية الأسبوع الماضي.

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ولم يكن نوري المولود في أمستردام لأبوين مغربيين، محظوظا بما فيه الكفاية، لسوء توقيت المحنة التي ألمت به، حيث كان النادي يعده ليكون ضمن أفراد الجيل الذهبي جنبا إلى جنب مع دوني فان دي بيك، وماتيس دي ليخت وفرينكي دي يونغ، قبل انتقال آخر اثنين إلى يوفنتوس وبرشلونة الصيف الماضي، بعد إنجاز حملة 2018-2019، بالفوز بالثنائية المحلية والتأهل لنصف نهائي كأس دوري أبطال أوروبا.

المصدر: matchtv.ru