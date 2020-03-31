أمريكا.. ملعب للتنس يتحول إلى مستشفى لمواجهة كورونا

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس أنه سيبدأ بإقامة مستشفى مؤقت بسعة 350 سريرا في جزء من مركز بيلي جان كينج الوطني للعبة، ضمن جهوده لاحتواء انتشار فيروس كورونا في نيويورك.

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وقال كريس ويدماير المتحدث باسم الاتحاد الأمريكي للتنس، مالك مركز التنس، إن عملية بناء المستشفى ستبدأ اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "نحن هنا من أجل المساعدة ولا شك في ذلك. نيويورك بيتنا وكلنا معا في الأمر ذاته".

وسيقام المستشفى في جزء من المركز المستضيف لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وسط أزمة صحية ضربت العالم وقتلت عشرات الآلاف.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من بدء سلطات نيويورك العمل في إقامة مستشفى بسعة 68 سريرا في حديقة سنترال بارك مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالمدينة بسبب انتشار الوباء.

وأعلن حاكم نيويورك أندريو كوومو أمس الاثنين، عن ارتفاع حاد للوفيات جراء فيروس كورونا في الولاية بواقع 253 حالة جديدة، مشيرا إلى أن عدد المتوفين بالمرض أصبح "صادما".

وتعتبر ولاية نيويورك ومركزها، نيويورك المدينة، أكبر بؤرة لتفشي عدوى فيروس كورونا "COVID-19" في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بهذا المرض بنحو 160 ألف حالة، بينها 2938 وفاة.

المصدر: رويترز