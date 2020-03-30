يويفا يضع عدة سيناريوهات لمصير دوري الأبطال على الطاولة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه سيناقش خلال مؤتمر عبر الفيديو الأربعاء القادم، دوري الأبطال لهذا الموسم ومسابقاته الأخرى التي تم تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له: "وجه (يويفا) الدعوة إلى ممثلي 55 اتحادا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء الموافق للأول من أبريل، لمناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة محتملة للمباريات".

وأضاف "يويفا" أنه سيتم أيضا مناقشة انتقالات وعقود اللاعبين.

وقرر اليويفا تعليق كافة مسابقاته بسبب تفشي وباء كورونا الذي تسبب في وفاة نحو 34 ألف شخص حول العالم، بينما جرى تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين مطلع الأسبوع، أن الموسم الحالي قد لا ينتهي إذا لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية يونيو المقبل، رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.

وتابع تشيفرين لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن هناك عدة خيارات للانتهاء من الموسم.

وأوضح رئيس "يويفا": "هناك خطة أولى وثانية وثالثة، الخطط الثلاث تتعلق ببدء المسابقات في منتصف مايو وفي يونيو وفي نهاية يونيو، وإذا لم ننجح فمن المرجح أن نفقد الموسم".

لكن رغم ذلك أضاف تشيفرين: "هناك إمكانية أيضا لاستئناف النشاط في بداية الموسم الجديد، ثم بدء الموسم نفسه في وقت لاحق، سنرى أفضل الحلول لروابط الدوري والأندية".

وشدد رئيس "يويفا" على أن الأولوية ستكون لإنهاء المواسم المحلية حتى لو تسبب ذلك في إقامة المباريات دون حضور مشجعين.

المصدر: وكالات