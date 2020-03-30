رحلة الهروب من كورونا تكلف حامي عرين ريال مدريد السابق نافاس 200 ألف دولار

غادر الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان فرنسا، على متن طائرة خاصة هربا من الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصبح كيلور نافاس الحارس السابق لمرمى فريق ريال مدريد، آخر لاعب من منطقة الأمريكتين يغادر فرنسا، بعد عودة العديد من لاعبي الفريق الباريسي إلى بلادهم أمثال الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا وتياغو سيلفا والأوروغواياني إدينسون كافاني.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن رحلة الحارس الكوستاريكي على متن طائرة خاصة كلفته نحو 200 ألف يورو.

وسيضطر نافاس للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، فرضته سلطات بلاده على أي مسافر قادم من دولة متأثرة بالوباء.

وانضم كيلور نافاس إلى صفوف باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، بموجب عقد يمتد لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.

في المقابل تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الباريسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2020.

المصدر: وكالات