بيع منشفة الراحل براينت في مزاد بمبلغ كبير

بيعت منشفة استعملها أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت في آخر مباراة رسمية له، بأكثر من 33 ألف دولار، بحسب ما أعلنت شركة المزاد العلني "إيكونيك أوكشينز".

وكشفت الشركة أن المنشفة البيضاء لبراينت بيعت بمبلغ 33.077.16 ألف دولار، كما حصل الشاري أيضا على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وقال رئيس شركة المزاد جف وولف لشبكة "سي إن إن"، إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بفريق لوس أنجلوس ليكرز، موضحا "أنه (الشاري) مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية".

وخاض براينت الفائز بالدوري الأمريكي لكرة السلة 5 مرات مع لوس أنجلوس ليكرز ومرتين بالذهبية الأولمبية مع منتخب الولايات المتحدة، آخر مباراة رسمية له في 13 أبريل 2016 في نهاية الموسم المنتظم (2015-2016)، والتي فاز بها فريقه على يوتا جاز 101-96 بعد التمديد.

وسجل براينت 60 نقطة في تلك المباراة قبل أن يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة "مامبا أوت"، أي لقد انتهى الأمر بالنسبة إلى "مامبا" (لقبه).

وكان براينت لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي.

المصدر: وكالات