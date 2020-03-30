"اليويفا" يبعث الأمل لمتصدري الدوريات الأوروبية

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإنهاء الموسم الحالي في أغسطس، وتحفيض عدد المباريات في الموسم المقبل، لتقليل تأثير كورونا على الكرة الأوروبية، وذلك وفقا لما نشرته "The Times".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذا السيناريو، هو واحد من السيناريوهات التي يتم العمل عليها حاليا، من قبل فريق عمل الطوارئ في "اليويفا".

وشددت الصحيفة على أنه لم يتم النظر حتى الآن، في إمكانية إنهاء منافسات الدوريات الأوروبية مبكرا، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على ميزانية الأندية والمنظمات الرياضية.

وفي حال معاودة النشاط في الدوريات الأوروبية، فإن ليفربول سيكون المستفيد الأكبر، على اعتبار أن مسألة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما، باتت مسألة وقت فحسب، حيث يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

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وكان "اليويفا"، قد قرر في وقت سابق، تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل، ونهائي مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه أعطى المجال مفتوحا لاستكمال المسابقات المحلية حال انحسار الفيروس.

وتشهد مختلف دول العالم لاسيما الأوروبية منها، أزمة كبيرة بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أصاب مئات الآلاف وأودى بحياة عشرات الآلاف.

المصدر: matchtv.ru