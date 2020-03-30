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الدوري الأمريكي للمحترفين.. لاعب رابع يعلن تعافيه من كورونا

الرياضة

الدوري الأمريكي للمحترفين.. لاعب رابع يعلن تعافيه من كورونا
marcus smart /TWITTER.COM
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أعلن ماركوس سمارت، لاعب بوسطن سلتيكس، أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، اليوم الاثنين، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يعد يشعر بأي أعراض.

وقال سمارت، الذي أصيب بفيروس "كوفيد-19" قبل 10 أيام، عبر حسابه في  "تويتر": "شفيت قبل يومين من كورونا، لقد أكدت لي السلطات الصحية في ماساتشوستس هذا الأمر".

وأضاف "شكرا لكم جميعا على رسائلكم وصلواتكم، وأقول لجميع المصابين بهذا الفيروس. لا تقوموا بأي مخاطرة، لنبقى متحدين من خلال البقاء متباعدين".

وسمارت هو أحد 14 لاعبا يدافعون عن ألوان أندية في الدوري الأمريكي للمحترفين، أصيبوا بفيروس كورونا، ومن أشهرهم نجم بروكلين نتس، كيفن دورانت، والفرنسي رودي غوبير، ودونوفان ميتشل من يوتا جاز.

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وكان غوبير وميتشل، أعلنا عن شفائهما أيضا من هذا الفيروس الأسبوع الماضي، غداة شفاء لاعب آخر هو كريستيان وود من ديترويت بيستونز.

وسجلت في الولايات المتحدة أكثر من 142 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأودى الفيروس بحياة 2489 شخصا، وذلك بحسب إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكينز أمس الأحد.

المصدر: أ ف ب

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