مستشار نيمار يوضح حقيقة الصورة الجدلية لـ"ناي" في الحجر الصحي (صورة)

أكد المستشار الإعلامي للنجم البرازيلي نيمار، أن الأخير يحترم قواعد الحجر المنزلي، وذلك بعد أن أثارت صورة له محاطا بعدد من الأشخاص انتقادات واسعة.

وقال مستشاره في بيان "لا يستقبل (نيمار) أحدا" مشيرا إلى أنه يمارس الحجر الصحي في منزل "معزول تماما" مع أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا التي غادرها اللاعب بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليعود إلى البرازيل.

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وأضاف البيان: "الصورة التي استدعت صدور المقال، تظهر نيمار إلى جانب عدة أشخاص في الحجر الصحي، يعيشون معه وجاؤوا معه من فرنسا إلى البرازيل".

وختم البيان أنه وحتى إنهاء نيمار الحجر "سيستمر بالقيام بعمله اليومي لتحاشي الإصابات والاحتفاظ باللياقة البدنية مع مدربه ريكاردو روزا، وهو ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه اللحظة الحزينة التي تعيشها الإنسانية والعودة إلى نشاطه الاحترافي بعد ذلك".

وانتشرت صورة لنيمار إلى جانب عدة أشخاص على حسابه في "إنستغرام" الخميس الماضي، وهو يمارس رياضة الكرة الطائرة، ما أثار انتقادات واسعة في البرازيل.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مقالا بعنوان "ناي (نسبة إلى نيمار): "عزل جدلي".

المصدر: وكالات