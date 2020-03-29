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بالصور.. المغربي زياش يظهر مهارات مخبأة بعيدا عن الساحرة المستديرة

الرياضة

بالصور.. المغربي زياش يظهر مهارات مخبأة بعيدا عن الساحرة المستديرة
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نشر الدولي المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي، صورا له وهو يحضر "طاجين مغربي" في منزله أثناء التزامه بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر الطاجين من أحد أشهر المأكولات في المغرب.

وأعاد نادي أياكس نشر صور تحضير زياش لطبق الطاجين عبر موقعه الرسمي في "إنستغرام".

بالصور.. المغربي زياش يظهر مهارات مخبأة بعيدا عن الساحرة المستديرة
بالصور.. المغربي زياش يظهر مهارات مخبأة بعيدا عن الساحرة المستديرة
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ويواصل العديد من نجوم الرياضة في هذه الأيام نشر صور وفيديوهات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيهم وطمأنتهم عن آخر أخبارهم، في فترة الحجر المنزلي لمواجهة كورونا المتفشي.

المصدر: instagram/AFC Ajax

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