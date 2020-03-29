 
مباشر

الاتحاد الدولي لكرة الطاولة يمدد تعليق مسابقاته بسبب كورونا

الرياضة

الاتحاد الدولي لكرة الطاولة يمدد تعليق مسابقاته بسبب كورونا
Sputnik Владимир Астапкович
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njqt

أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة اليوم الأحد تمديد تعليق مسابقاته حتى 30 يونيو المقبل، وتجميد التصنيف العالمي لشهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة الطاولة على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: "بسبب الشك المستمر الناجم عن فيروس كورونا وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد القرارات التالية: تعليق جميع الأحداث والأنشطة التي تتطلب التنقلات الدولية حتى 30 يونيو المقبل و... تجميد التصنيفات العالمية لشهر مارس 2020".

إقرأ المزيد
شاهد.. خطأ فادح من قناة تلفزيونية فرنسية بخصوص ميسي (فيديو وصور)
شاهد.. خطأ فادح من قناة تلفزيونية فرنسية بخصوص ميسي (فيديو وصور)

وأضاف البيان أنه سيتم تخفيض نفقات اللجنة التنفيذية ورواتب الأعضاء الأكثر خبرة في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة قرر منتصف مارس الحالي تعليق "جميع أنشطته" حتى نهاية أبريل المقبل.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا