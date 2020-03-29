شاهد.. فابريغاس وزوجته اللبنانية يؤديان رقصة مميزة على أنغام شاكيرا (فيديو)

نشرت ​اللبنانية ​دانييلا سمعان​​ زوجة سيسك ​فابريغاس لاعب ​​موناكو​ الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا​، فيديو مميزا لأدائها وزوجها رقصة خلال خضوعهما للحجر المنزلي.

وقامت سمعان بنشر الفيديو اليوم الأحد عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" الذي يتابعه حوالي 3 ملايين شخص، تظهر فيه مع فابريغاس يؤديان رقصة على أنغام إحدى الأغاني الشهيرة للمغنية العالمية شاكيرا زوجة جيرارد بيكيه صخرة دفاع نادي برشلونة.

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ويواصل العديد من نجوم الرياضة والفن في هذه الأيام نشر فيديوهات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيهم وطمأنتهم عن آخر أخبارهم، في فترة الحجر المنزلي لمواجهة كورونا المتفشي.

المصدر: وكالات