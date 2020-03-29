وزير الرياضة الإيطالي يدعو لتمديد تعليق الأنشطة الرياضية

صرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا اليوم الأحد، بأنه سيتقدم باقتراح لتمديد وقف جميع المنافسات الرياضية لنهاية أبريل المقبل بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قال سابادافورا: "عودة المباريات في الوقت الحالي أمر غير منطقي. غدا سأقترح تمديد إيقاف جميع المنافسات الرياضية بمختلف مستوياتها وأنواعها طوال شهر أبريل".

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ودعا وزير الرياضة أيضا إلى أن يشمل الإيقاف جميع التدريبات (التي لم تشملها قرارات التعليق) في ظل الغموض الذي يحيط بموعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بعد تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف أنه سيضع خطة بقيمة 400 مليون يورو لدعم الاتحادات الرياضية وأندية الهواة.

وبسبب تفشي فيروس كورونا توقفت مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" في التاسع من مارس الجاري.

وازدادت يوم أمس السبت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في إيطاليا عن عشرة آلاف حالة وهو تطور من شبه المؤكد سيؤدي لتمديد الإغلاق المفروض في البلاد.

المصدر: رويترز