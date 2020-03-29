مساعدة ضخمة من تركي آل الشيخ لمحاربة فيروس كورونا في إسبانيا

قدم مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مساعدات مالية من أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا في إسبانيا.

وأكد نادي ألميريا أن مالكه آل الشيخ، تبرع بمبلغ 1.2 مليون يورو لمكافحة تفشي الفيروس في إسبانيا وتحديدا في مدينة ألميرا.

ونشر النادى الإسباني بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، إن تبرعات آل الشيخ والتي وصلت إلى 1.2 مليون يورو سيتم توزيعها كالتالي:

550 ألف يورو لشراء معدات طبية للمستشفيات.

100 ألف يورو لشراء سيارة طوارئ للحماية المدنية.

100 ألف يورو للأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي.

100 ألف يورو لمساعدة المتضررين من الوباء.

50 ألف يورو لمجلس المدينة.

50 ألف يورو لحكومة المقاطعة.

10 آلاف يورو لتغطية تكاليف مرافقة كبار السن.

240 ألف يورو لتغطية الأفراد بدون مصدر رزق والذين تم فصلهم عن العمل.

يذكر أن تركي آل الشيخ قام بشراء نادي ألميريا الصيف الماضي، مقابل 25 مليون يورو، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.

المصدر: udalmeriasad.com