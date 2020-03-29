رونالدو يحتفي بوالدته بعد تعافيها على طريقته (صورة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع والدته دولوريس أفيرو، وذلك بعد خروجها من المستشفى عقب تعافيها من جلطة دماغية ألمت بها.

وكتب رونالدو تعليقا على صورته مع والدته: "أشعر بالامتنان الشديد لعودة والدتي إلى المنزل من المستشفى وتعافيها".

وظهر في الصورة إلى جانب "الدون ووالدته شقيقتاه إيلما وكاتيا، داخل صالة التمرينات الرياضية في المنزل.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خرجت والدة النجم البرتغالي يوم السبت، بعد ما يقارب الأسبوعين من معاناتها صحيا.

ويتواجد رونالدو حاليا في البرتغال، بعد قرار نادي يوفنتوس خضوع 121 فردا من أعضائه للحجر، عقب ظهور أول حالة فيروس كورونا بالفريق، إثر إصابة المدافع دانيلي روغاني، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف اليوفي، بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي.

وسيبقى رونالدو في مسقط رأسه، في ظل غموض مستقبل الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي عطل جميع الدوريات الكبرى في أوروبا.

المصدر: "إنستغرام"