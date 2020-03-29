بالفيديو.. نيران ملعب "روستوف أرينا" تودي بحياة رجل إنقاذ

اندلع حريق في محيط ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على نهر الدون الروسية أمس السبت، ما أودى بحياة رجل إنقاذ أثناء محاولة إخماد النيران.

وتسببت مجموعة من المجرمين بالحريق عبر إشعال الحشائش المتواجدة على ضفة النهر اليسرى التي يقع عليها الملعب، وطارد رجال الإطفاء خمسة أشخاص مشتبه بهم ، وما زال البحث جاريا لإلقاء القبض على الفاعلين.

ووفقا لقناة BAZA، فإن الحريق امتد إلى أكثر من 1000 متر مربع، في المساحة المحيطة بالملعب الذي استضاف عددا من مباريات نهائيات كأس العالم 2018.

وخلال عمليات إخماد الحريق، توفي الضابط في فرقة الإنقاذ أليكسي كرافتسوف الذي سقط وسط النيران ولم يتمكن من الخروج.

المصدر: eurosport.ru