بسبب كورونا.. الاتحاد الروسي لكرة الطائرة يعلن إنهاء الدوري ويحدد البطل

أعلن الاتحاد الروسي لكرة الطائرة اليوم السبت إنهاء دوريات اللعبة بشكل فوري حرصا على السلامة العامة بسبب تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم.

Чемпионат России по волейболу завершен! Учитывая мнения клубов, принято решение распределить места по итогам регулярного чемпионата.



Таким образом, в Мужской Суперлиге Париматч чемпионом стал новосибирский @lokovolleyns ,а в Женской Суперлиге Париматч - @vcdinamokazan . pic.twitter.com/63uEjPnOb6 — VolleyballVFV (@volleyballvfv) March 28, 2020

وأعلن الاتحاد أن متصدر الدوري الممتاز للرجال فريق لوكوموتيف نوفوسيبيرسك هو بطل الدوري للموسم الحالي وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

أما عند السيدات، فتم الإعلان عن تتويج المتصدر فريق دينامو قازان بلقب الموسم الحالي وذلك للمرة السادسة في تاريخ النادي.

Стали известны чемпионы России по волейболу у мужчин и женщинhttps://t.co/OjKq1dhxBGpic.twitter.com/WgKStZpb0r — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 28, 2020

وحسب البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد الروسي لكرة الطائرة فإن هذه القرارات أتت بموافقة أغلبية فرق الدوري الممتاز، حيث وافق 13 من أصل 14 ناديا في دوري الرجال، و10 من أصل 12 ناديا في دوري السيدات.

المصدر: rsport.ria.ru