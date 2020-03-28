أتلتيكو مدريد ينعى أحد لاعبيه الناشئين

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت، وفاة لاعب فريق الناشئين كريستيان مينتشولا البالغ 14 عاما دون الكشف عن سبب الوفاة.

عائلة الروخيبلانكوس ترتدي ثوب الحزن لوفاة لاعب فريق الناشئين كريستيان مينتشولا. نضم أحزاننا وآلامنا لأحزان وآلام عائلة لاعبنا ورفاقه وأصدقائه وننقل لهم مواساتنا. pic.twitter.com/Io5eRPdc3f — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) March 28, 2020

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ونشر نادي العاصمة الإسبانية بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي نعى فيه نجمه الواعد، قائلا: "عائلة الروخيبلانكوس ترتدي ثوب الحزن لوفاة لاعب فريق الناشئين كريستيان مينتشولا. نضم أحزاننا وآلامنا لأحزان وآلام عائلة لاعبنا ورفاقه وأصدقائه وننقل لهم مواساتنا".

كما أرسل إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد التعازي لجميع أفراد عائلة مينتشولا، حيث قال: "لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف بشدة لخسارته، سيكون أتلتيكو مدريد وجميع أفراد العائلة الرياضية بجوار عائلة كريستيان وأصدقائه في لحظات الألم الشديد هذه".

المصدر: وكالات