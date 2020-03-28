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بالفيديو.. لاعبة تنس أمريكية تنظف المرحاض "بدمية ترامب"

الرياضة

بالفيديو.. لاعبة تنس أمريكية تنظف المرحاض
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نشرت لاعبة كرة المضرب الأمريكية دانييلا كولينز المصنفة 51 عالميا عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي في "إنستغرام" فيديو لها، أثناء قيامها بتنظيف مرحاض منزلها.

والطريف في الفيديو أن كولينز البالغة 26 عاما استخدمت أثناء التنظيف فرشاة على شكل كاريكاتير لرئيس بلادها دونالد ترامب.

وعلقت على الفيديو قائلة "يوم التنظيف".

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ويقوم العديد من نجوم الرياضة في هذه الأيام بنشر فيديوهات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيهم وطمأنتهم عن آخر أخبارهم في فترة الحجر المنزلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تفشي في أغلب دول العالم.

المصدر: eurosport.ru

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