بالفيديو.. لاعبة تنس أمريكية تنظف المرحاض "بدمية ترامب"
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نشرت لاعبة كرة المضرب الأمريكية دانييلا كولينز المصنفة 51 عالميا عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي في "إنستغرام" فيديو لها، أثناء قيامها بتنظيف مرحاض منزلها.
والطريف في الفيديو أن كولينز البالغة 26 عاما استخدمت أثناء التنظيف فرشاة على شكل كاريكاتير لرئيس بلادها دونالد ترامب.
وعلقت على الفيديو قائلة "يوم التنظيف".
5 seconds of joy pic.twitter.com/KqmdPy3TBi— Gaby S. (@gabyserrar) March 27, 2020
ويقوم العديد من نجوم الرياضة في هذه الأيام بنشر فيديوهات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيهم وطمأنتهم عن آخر أخبارهم في فترة الحجر المنزلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تفشي في أغلب دول العالم.
المصدر: eurosport.ru