هل سيؤثر تفشي كورونا على تمديد عقد راموس مع ريال مدريد؟

تحدث تقرير صحفي إسباني اليوم السبت، عن تطورات ممكنة بخصوص تمديد عقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بعد تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تمديد عقد راموس الذي سيكمل عامه الـ34 بعد غد الاثنين، أصبح موضع شك بعد تفشي فيروس كورونا.

Ramos' @realmadriden deal runs out in 2021



So will the coronavirus crisis have an impact on his renewal?



👇https://t.co/BaiFGbIHGmpic.twitter.com/m3XGH9HKFR — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 27, 2020

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس الحالي مع النادي الملكي في يونيو عام 2021.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم سابقا إجراء المفاوضات التمهيدية بشأن تمديد العقد بالفعل، وكان واضحا بأن الريال لا يتعجل حسم الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة تفشي فيروس كورونا غيرت الكثير من الأمور الكروية على مستوى العالم بأكمله، وربما تلقي بظلالها على تجديد عقد قائد وصخرة دفاع "الميرينغي".

وقالت الصحيفة إن راموس عبر دائما عن رغبته في الاعتزال مع الريال، ولن يكون هناك أي نزاع بين الطرفين بشأن الراتب، بل يتعلق الأمر فقط بمدة العقد الذي يريد قائد الملكي تجديده لأكثر من عام.

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ولا يمدد ريال مدريد حاليا عقود اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، أكثر من موسم واحد، رغم قيامه سابقا بالعديد من الاستثناءات في هذا الخصوص.

المصدر: وكالات