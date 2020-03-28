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الإسماعيلي المصري يكشف نتائج فحص كورونا للاعبه مجدي

الرياضة

الإسماعيلي المصري يكشف نتائج فحص كورونا للاعبه مجدي
Mohamed Magdy/facebook.com
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غادر مدافع نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، محمد مجدي، صباح اليوم السبت، الحجر الصحي، بعد ظهور سلبية الفحوصات التى خضع لها ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي، الذي ينشط في الدوري المصري الممتاز، في بيان على موقعه: "أثبتت التحاليل سلامة اللاعب بشكل كامل من التعرض لهذا الفيروس المتفشي في دول العالم وعدم حاجته للتواجد بالحجر الصحي".

من جهته، نشر مجدي تدوينة عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، شكر من خلالها كل من دعمه واطمأن عليه في الفترة الماضية. 

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وكان مجدي قد تم الاشتباه في إصابته بكورونا، بعد ظهور عليه أعراض مشابهة، ليخضع بعدها لتحاليل وفحوصات طبية دقيقة لاستيضاح وضعه بشكل كامل.

المصدر: موقع الإسماعيلي

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