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إصابة رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف بفيروس كورونا
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أفادت وكالة الأنبار الإيطالية ANSA بإصابة رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف الإسباني خوسيه بيريورينا لوبيز بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمصدر فإن نتائج الاختبارات الطبية أظهرت وجود فيروس "كوفيد-19"، وسيتم نقل الإسباني البالغ 75 عاما إلى مستشفى مدريد.

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لوبيز رياضي سابق في رياضة ركوب الزوارق، وشارك في أولمبياد 1968 في المكسيك، وهو عضو فخري في اللجنة الأولمبية الدولية.

ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن أكثر من 65 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في إسبانيا، وتعافى نحو 9 آلاف شخص، فيما توفي أكثر من 5 آلاف شخص حتى الآن.

المصدر: ansa.it

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