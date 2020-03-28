بالفيديو.. مرتضي منصور يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، إن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن بحث "القلعة البيضاء" عن تخفيض عقود اللاعبين، لا صحة لها.

وجاءت توضيحات مرتضى أثناء مداخلة في برنامج تلفزيوني.

وحول سؤال عن بحثه لمخرج قانوني من أجل تخفيض عقود اللاعبين قال: "لا أملك حق القيام بتلك الخطوة، القرار يخص الدولة، ولن أتصرف في هذا الأمر إلا إذا جاء القرار من الدولة أو الاتحاد".

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وأكد رئيس الزمالك، على تمسك الإدارة بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وأنه لا توجد نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة.

وعن إلغاء الدوري تابع: "التعليم أهم من البطولة وتم تأجليه، أبحث عن سلامة المصريين، أتمنى أن يتم إيقاف كل شيء بالدولة 10 أيام".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"