أسطورة الكرة المغربية ينضم لحملة دعم صندوق مكافحة كورونا

انضم أسطورة "أسود الأطلس" نور الدين نيبت، لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني السابق، لقائمة النجوم الذين تبرعوا لصالح صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد، بتقديمه مبلغ 50 ألف دولار.

وانضم القائد السابق للمنتخب المغربي الأول نيبت، إلى حملة الدعم بعدما تحداه وكيل أعمال اللاعبين المغاربة كريم بلق للتبرع لصندوق مكافحة "كوفيد-19"، وتحدى أيضا في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض لاعبي المنتخب المغربي الأول السابقين كعزيز بودربالة ومصطفى الحداوي.

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وانضم للحملة أيضا عبد السلام وادو مدافع المنتخب المغربي، الذي التحق مؤخرا بالجهاز التدريبي للمنتخب الجزائري "محاربي الصحراء"، وساهم بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لمساعدة المغرب الذي اجتاحه الفيروس ويعاني كباقي الدول في حرب القضاء على الوباء.

المصدر"وكالات"