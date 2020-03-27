تأجيل نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس ألمانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب سيستضيف آينتراخت فرانكفورت في 21 أبريل، ويستقبل زاربروكن، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، باير ليفركوزن في اليوم التالي.

ولم يحدد الاتحاد الألماني المواعيد الجديدة لمباراتي قبل النهائي، لكنه سيعمل على إيجاد موعد مناسب لها، بعيدا عن كافة مباريات البطولات الأخرى، عند استئناف الموسم.

وسيظل موعد المباراة النهائية كما كان مقررا في 23 مايو المقبل في العاصمة برلين.

ويأتي هذا القرار بعدما أوصت رابطة كرة القدم الألمانية بتعليق كافة مباريات "البوندسليغا"، ودوري الدرجة الثانية حتى 30 أبريل المقبل على الأقل.

المصدر: وكالات