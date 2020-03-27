الصربي دجوكوفيتش يتبرع بمليون يورو لمساعدة بلاده في مواجهة كورونا

أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك دجكوفيتش اليوم الجمعة، تبرعه بمليون يورو لمساعدة بلاده على شراء أجهزة التنفس الصناعي وتجهيزات طبية أخرى لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتحدث دجوكوفيتش في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو قائلا: "إن تبرعنا يهدف الى شراء أجهزة تنفس صناعي للعناية المركزة ومعدات صحية أخرى".

Novak Djoković with his family donates one million euros for ventilators and medicine equipment in Serbia. #CoronaVirus 🇷🇸 pic.twitter.com/a2eM7OvMF7 — Who are the Friends of Serbs? (@FriendsOfSerbs) March 27, 2020

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ولفت متصدر تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين إلى أنه يسعى للمحافظة على "روح إيجابية" والاستمتاع بوقته مع العائلة، مضيفا "لا أذكر أنني أمضيت وقتا طويلا هكذا مع عائلتي منذ أن أصبحت أبا".

وأعلنت السلطات الصحية الصربية عن تسجيل سبع حالات وفاة وأكثر من 450 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في البلد الذي يناهز عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.

المصدر: أ ف ب