إصابة جديدة بكورونا في صفوف لاعبي "البريميرليغ"

أكد بول باربر المدير التنفيذي لنادي برايتون الإنجليزي، إصابة أحد لاعبي الفريق دون أن يسميه، بفيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في أغلب دول العالم.

وقال باربر في تصريح صحفي: "أجرينا الاختبارات على 3 لاعبين، وكانت هناك نتيجة واحدة إيجابية، لا نجري الاختبارات بشكل دوري، بل نجريها عندما تظهر الأعراض على أحد اللاعبين".

Brighton and Hove Albion Chief Executive Paul Barber tells @BBCSussex 3 #bhafc players have been tested for the virus & one has tested positive, only players with symptoms are being tested #bhafcpic.twitter.com/hlvJHxAqjb — BBC Sussex Sport (@BBCSussexSport) March 26, 2020

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وأضاف: "إحدى تلك النتائج كانت إيجابية لسوء الحظ، ولكن صاحبها في حالة جيدة، ويحظى بالرعاية اللازمة في الوقت الراهن".

وفي الـ13 من مارس الجاري أعلن تشيلسي إصابة لاعبه كولوم هودسون أودوي بالفيروس، كما أعلن أرسنال كذلك إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

المصدر: وكالات