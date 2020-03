روسيا تستضيف أول بطولة "أون لاين" في زمن كورونا (صور وفيديو)

View this post on Instagram

📌Уважаемые спортсмены! К нашему огромному сожалению , в связи с распространением коронавируса, ситуация в России и мире складывается так, что лишь немногие из Вас на данный момент получили возможность в этом сезоне показать свою форму на сцене. В создавшемся положении, скорее всего, до конца апреля невозможно будет проводить соревнования ФББР в обычном формате. Но поскольку наша Федерация старается идти в ногу со временем, мы уже имеем опыт работы в ином формате при сотрудничестве с онлайн платформой @competition_zone, на которой провели уже 2 онлайн турнира. Для участия в подобных соревнованиях вам не нужно никуда ехать, достаточно отправить фото и видео своей формы, снятые по правилам платформы (мы выложим эти правила на сайте ФББР). Каждый спортсмен может произвести съёмку самостоятельно. Для упрощения создания материалов, в регионах будут созданы группы из фотографов и визажистов (для женских категорий). Для получения более подробной информации Вам необходимо будет обратиться к руководству региональных отделений ФББР или к официальным региональным представителям Competition Zone. Информацию о времени и месте проведения съёмок в регионах мы будем дублировать и на нашей страничке. В ближайшее время мы сообщим точные даты проведения Открытого Онлайн Турнира. В нем смогут принять участие представители всех номинаций. Оценивать спортсменов будут опытные судьи ФББР из разных регионов. Стартовый взнос - 2000 руб. Победители и призеры каждой номинации получат денежные призы. Ссылка на прямую трансляцию и запись турнира будет размещена на сайте: fbbr.org . Денежные призы: 1 место-15000₽ 2 место -10000₽ 3 место-5000₽. Денежные призы для категории мужской бодибилдинг: 1 место-20000₽ 2 место-15000₽ 3 место-10000₽ Категории: Фитнес женщины, Фитнес мужчины, Бодифитнес, Фитнес Бикини, Фитнес Модель, Велнес, Вумен Физик, Бодибилдинг, Классический бодибилдинг, Классик физик, Мускуляр, Пляжный бодибилдинг. @detusheva_yulia @a.khaykin @lyudmila_nikitina_ifbb @pro_athletes_factory @goncharova__anastasiia @katekrasavina @trifonov_anton_ifbb @alexander_nazarenko_official @olgaphysique @laptevakaterina @fbbr_official @ivan.mangustov . #fbbr #фббр #competitionzone #bodybuilding