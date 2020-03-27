أعين العالم على الصين في مهمة العودة الصعبة إلى الملاعب

تقف الصين كغيرها من الدول أمام معضلة إعادة استئناف بطولاتها الرياضية في ظل المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حول العالم ووصوله للفرق والرياضيين، ما يجعل العودة إلى الملاعب صعبة.

وكان الدوري الصيني لكرة القدم بمثابة جرس الإنذار لما سيصيب الرياضة العالمية تباعا، بإعلان المسؤولين عنه في يناير الماضي، أن موعد انطلاقه الذي كان مقررا في 22 فبراير قد تأجل إلى أجل غير مسمى.

وأفادت تقارير في الأسبوع الماضي باحتمال انطلاق الدوري في موعد قريب، مع تسجيل البلاد انحسارا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في ديسمبر.

وتم التداول بتاريخي 18 أبريل والثاني من مايو كموعدين محتملين لانطلاق الدوري.

لكن هذا الحديث سبق الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في كرة القدم الصينية، وهي لدى البرازيلي دوريالتون لاعب فريق ماوزو هاكا (من الدرجة الثانية)، وهو من بين الحالات القادمة من الخارج.

وتسجل الصين في الأيام الماضية ازديادا في الحالات المدرجة ضمن هذه الفئة (إصابة بالفيروس آتية من الخارج)، ما وضع البلاد مرة جديدة في حالة تأهب خشية موجة تفش جديدة لفيروس كورونا.

وأعلن نادي شاندونغ لونينغ الصيني الأحد إصابة لاعبه البلجيكي مروان فيلايني، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بالفيروس، موضحا أنه تم اكتشاف إصابته بعد عودته من خارج البلاد.

في ظل ذلك، أشارت صحيفة "سوكر نيوز" الخميس إلى أنه تم تأجيل انطلاق الدوري حتى أواخر مايو أو مطلع يونيو.

بيد أن القيود الحكومية الصارمة التي أعلنت في وقت لاحق أمس، لاسيما الحد من الرحلات الجوية الدولية ومنع الأجانب من الدخول إلى البلاد، تجعل من هذه التواريخ حتى موضع شك.

وحذرت "سوكر نيوز" من أنه "بحال ظهور المزيد من الحالات في المستقبل، سيتم تأجيل موعد إعادة استئناف الدوري الصيني مرة أخرى".

وتعرضت الصين الطامحة لإظهار بأن الحياة فيها بدأت تعود تدريجا إلى سابق عهدها، لضربة موجعة أخرى، لكن في رياضة كرة السلة التي تحظى بشعبية واسعة، بعدما تعثرت أيضا فكرة استئناف بطولتها مطلع أبريل.

ولا يعد تهديد استمرار تفشي الفيروس العدو الوحيد للدوري الصيني الذي أصبح محط أنظار بقية البطولات الأخرى التي تم تعليقها حول العالم، لمتابعة كيف سيتمكن من خط مسار العودة إلى المنافسات.

Many foreign stars lured to the football league have yet to set foot in China. #FMTNews#CSLhttps://t.co/vlOlR9N4Py — Free Malaysia Today (@fmtoday) March 27, 2020

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ورغم أن أندية صينية تواصل تدريباتها استعدادا للموسم الجديد، إلا أن العديد من المدربين واللاعبين الأجانب ظلوا عالقين في بلادهم نتيجة قيود حظر السفر والتنقل حول العالم في إطار مكافحة "كوفيد-19".

وأعلنت الصين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس خفض عدد الرحلات الدولية، مشيرة إلى أنه حتى الأجانب الذين يحملون تأشيرات صالحة وتصاريح إقامة سيمنعون من الدخول بعد منتصف ليلة السبت.

وتواجه نخبة من اللاعبين البارزين في الدوري الصيني سباقا مع الزمن للتمكن من العودة قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، بما في ذلك البرازيليين أوسكار وهولك وباولينيو.

وسيحتاج أولئك الذين يعودون إلى تمضية أسبوعين في العزل المنزلي، مما سيضيف تأخيرا إضافيا، وسيحتاجون إلى وقت أطول لاستعادة مستوى من اللياقة البدنية يخولهم الدخول في موسم تنافسي.

وكانت الصين، مهد فيروس "كوفيد-19" قبل انتشاره في شتى أنحاء العالم، من أوائل الدول التي علقت معظم المنافسات الرياضية على أراضيها، وقد تكون مثالا للمسار الذي قد تتبعه البطولات الأخرى المعلقة.

المصدر: "أ ف ب"