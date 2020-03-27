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قمصان سان جيرمان لمساعدة النظام الصحي في باريس

الرياضة

قمصان سان جيرمان لمساعدة النظام الصحي في باريس
Reuters CHARLES PLATIAU
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عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة محدودة من القمصان، ليتم طرحها للبيع على أن تذهب أرباحها لصالح 100 ألف عامل في المستشفيات العامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعرضت القمصان وعددها 1500 بسعر 175 يورو لكل منها في متجر النادي الفرنسي.

وستحمل هذه القمصان ألوان الفريق إلى جانب ألوان منظمة "APh-HP"، التي تمثل المستشفيات العامة في منطقة باريس.

وطبعت على القمصان عبارة تضامنية باللغة الفرنسية "Tous unis" وتعني "الجميع متحدون".

وقال النادي في بيان الخميس، إن جميع الأموال التي سيتم جنيها ستوجه للمنظمة بهدف دعم العاملين في القطاع الطبي بالمستشفيات العامة إزاء جهودهم في القضاء على فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

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وخلال ساعات من عرض القمصان تم بيع معظمها حيث لاقت إقبالا من مشجعي النادي وداعمي القطاع الصحي.

 وسجلت فرنسا حتى الآن 25,233 ألف حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، مع 1331 حالة وفاة.

المصدر: talksport.com

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