"سانتياغو برنابيو" يتحول إلى مخزن للإمدادات الطبية لمواجهة كورونا في إسبانيا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، أن ملعبه سانتياغو برنابيو سيتحول إلى مقر مؤقت لتخزين وتوزيع المعدات الطبية الاستراتيجية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال النادي الملكي في بيان: "بفضل التعاون الوثيق بين ريال مدريد والمجلس الأعلى للرياضة، سيكون ملعب سانتياغو برنابيو مكانا مؤهلا لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية الموجهة لمكافحة فيروس كورونا".
وأضاف: "سيتم تسليم جميع المعدات إلى السلطات الصحية الإسبانية، بحيث يمكن استخدامها تحت إشراف الحكومة على النحو الأمثل والأكثر فاعلية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد".
وتابع: "سيوفر النادي للمؤسسات والشركات، خاصة ذات الصلة بالرياضة، إمكانية إرسال تبرعات مالية أو عينية تطلبها وزارة الصحة".
#ريال_مدريد والمجلس الأعلى للرياضة @deportegob يقيمان مركزاً للإمدادات الطبية في ملعب سانتياغو برنابيو.#خليك_في_البيت | #StayHome— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 26, 2020
وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات جراء الفيروس، حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى أكثر من 4000، وبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 56 ألف حالة.
ومن المتوقع تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام، أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم، باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء، لمدة 15 يوما أخرى، مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: وكالات